Куди звертатись, щоб вивезли "занедбане" авто

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Лише в Святошинському районі цього понеділка перемістили на штрафмайданчик 5 автомобілів на вулицях Махова, Івана Дзюби, Василя Верховинця, та проспекті Леся Курбаса. Вивезення авто відбулось на основі звернень від громадян, які отримує КМВА.
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Якщо ви виявили пошкоджене чи покинуте авто в своєму районі, КМВА пропонує звертатись до відповідальних осіб районної державної адміністрації.
Контакти для звернень:
- Голосіївський район: (044) 259-85-98 - відділ з питань благоустрою та екології Голосіївської РДА.
- Дарницький район: (044) 564-99-95, (044) 565-45-99 - Приймальня для звернення громадян Дарницької РДА.
- Деснянський район: (044) 546-10-55 - Приймальня для звернень громадян Деснянської РДА.
- Дніпровський район: (044) 366-51-00, (044)366-51-03 - Відділ роботи із зверненнями громадян Дніпровської РДА.
- Оболонський район: (098) 581-49-51 - Інспектор відділу благоустрою Оболонської РДА Крикун Олексій.
- Печерський район: (044) 280-02-67, (044) 280-88-02 - Відділ роботи із зверненнями громадян Печерської РДА.
- Подільський район: (044) 485-23-78, (044) 425-14-91 - Відділ роботи із зверненнями громадян Подільської РДА.
- Святошинський район: (096) 593-01-95 - Головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та екології Святошинської РДА Слєпченко Марія.
- Солом’янський район: (044) 207-09-06 - Відділ роботи із зверненнями громадян Солом’янської РДА.
- Шевченківський район: (044) 366-58-53 - Відділ роботи із зверненнями громадян Шевченківської РДА.