Куди звертатись, щоб вивезли "занедбане" авто

Лише в Святошинському районі цього понеділка перемістили на штрафмайданчик 5 автомобілів на вулицях Махова, Івана Дзюби, Василя Верховинця, та проспекті Леся Курбаса. Вивезення авто відбулось на основі звернень від громадян, які отримує КМВА.

Читайте також: Занедбану Subaru Impreza WRX знайшли в сараї та відреставрували: відео

Якщо ви виявили пошкоджене чи покинуте авто в своєму районі, КМВА пропонує звертатись до відповідальних осіб районної державної адміністрації.

Контакти для звернень: