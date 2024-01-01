Куда обращаться, чтобы вывезли "заброшенное" авто

Только в Святошинском районе в этот понедельник переместили на штрафплощадку 5 автомобилей на улицах Махова, Ивана Дзюбы, Василия Верховинца, и проспекте Леся Курбаса. Вывоз авто состоялся на основе обращений от граждан, которые получает КГВА.

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Если вы обнаружили поврежденное или брошенное авто в своем районе, КГВА предлагает обращаться к ответственным лицам районной государственной администрации.

Контакты для обращений: