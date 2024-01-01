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Куда обращаться, чтобы вывезли "заброшенное" авто

Очистка столичных улиц и дворов от заброшенных и поврежденных авто продолжается. Четких критериев как отличить "заброшенное" авто от других – нет. Вывоз происходят на основе обращений от граждан.
Как вывезти "заброшенное" авто со двора - Auto24
Евгений Гудущан
logo3 апреля, 14:20
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Только в Святошинском районе в этот понедельник переместили на штрафплощадку 5 автомобилей на улицах Махова, Ивана Дзюбы, Василия Верховинца, и проспекте Леся Курбаса. Вывоз авто состоялся на основе обращений от граждан, которые получает КГВА.

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Если вы обнаружили поврежденное или брошенное авто в своем районе, КГВА предлагает обращаться к ответственным лицам районной государственной администрации.

Контакты для обращений:

  • Голосеевский район: (044) 259-85-98 - отдел по вопросам благоустройства и экологии Голосеевской РГА.
  • Дарницкий район: (044) 564-99-95, (044) 565-45-99 - Приемная для обращения граждан Дарницкой РГА.
  • Деснянский район: (044) 546-10-55 - Приемная для обращений граждан Деснянской РГА.
  • Днепровский район: (044) 366-51-00, (044)366-51-03 - Отдел работы с обращениями граждан Днепровской РГА.
  • Оболонский район: (098) 581-49-51 - Инспектор отдела благоустройства Оболонской РГА Крикун Алексей.
  • Печерский район: (044) 280-02-67, (044) 280-88-02 - Отдел работы с обращениями граждан Печерской РГА.
  • Подольский район: (044) 485-23-78, (044) 425-14-91 - Отдел работы с обращениями граждан Подольской РГА.
  • Святошинский район: (096) 593-01-95 - Главный специалист отдела по вопросам благоустройства и экологии Святошинской РГА Слепченко Мария.
  • Соломенский район: (044) 207-09-06 - Отдел работы с обращениями граждан Соломенской РГА.
  • Шевченковский район: (044) 366-58-53 - Отдел работы с обращениями граждан Шевченковской РГА.
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