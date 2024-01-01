Куда обращаться, чтобы вывезли "заброшенное" авто

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Только в Святошинском районе в этот понедельник переместили на штрафплощадку 5 автомобилей на улицах Махова, Ивана Дзюбы, Василия Верховинца, и проспекте Леся Курбаса. Вывоз авто состоялся на основе обращений от граждан, которые получает КГВА.
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Если вы обнаружили поврежденное или брошенное авто в своем районе, КГВА предлагает обращаться к ответственным лицам районной государственной администрации.
Контакты для обращений:
- Голосеевский район: (044) 259-85-98 - отдел по вопросам благоустройства и экологии Голосеевской РГА.
- Дарницкий район: (044) 564-99-95, (044) 565-45-99 - Приемная для обращения граждан Дарницкой РГА.
- Деснянский район: (044) 546-10-55 - Приемная для обращений граждан Деснянской РГА.
- Днепровский район: (044) 366-51-00, (044)366-51-03 - Отдел работы с обращениями граждан Днепровской РГА.
- Оболонский район: (098) 581-49-51 - Инспектор отдела благоустройства Оболонской РГА Крикун Алексей.
- Печерский район: (044) 280-02-67, (044) 280-88-02 - Отдел работы с обращениями граждан Печерской РГА.
- Подольский район: (044) 485-23-78, (044) 425-14-91 - Отдел работы с обращениями граждан Подольской РГА.
- Святошинский район: (096) 593-01-95 - Главный специалист отдела по вопросам благоустройства и экологии Святошинской РГА Слепченко Мария.
- Соломенский район: (044) 207-09-06 - Отдел работы с обращениями граждан Соломенской РГА.
- Шевченковский район: (044) 366-58-53 - Отдел работы с обращениями граждан Шевченковской РГА.