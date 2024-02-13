На торгах у США продають 40-річний Audi Quattro, випадково знайдений у сараї. Автомобіль уже два десятиліття простоює без руху та перебуває у жахливому стані.

У США продають спорткар Audi Quattro 1983 року, який більше 20 років припадав пилом в занедбаній коморі. Автомобіль виставив на торги чоловік, який придбав нерухомість у американському штаті Арізона.

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Під час оформлення угоди з домоволодіння покупець побачив на території маєтку старий сарай, у якому під шаром бруду та пилу виявив 41-річну «Ауді». Роки простою серйозно пошматували автомобіль. У зв'язку з цим вартість машини зараз становить близько 12 000 доларів.

За словами продавця, старий Audi Quattro простоює в курному сараї з 2000 року. Понад 20 років тому друг колишнього власника домоволодіння пригнав спорткар до комори, після чого забув про його існування. З того часу за машиною ніхто не доглядав. За два десятиліття у автомобіля став непридатним салон, а кузов частково вкрився іржею. Крім того, потенційного покупця чекають серйозні вкладення в двигун, трансмісію та ходову частину.

Audi Quattro 1983 обладнаний 2,1-літровою «турбоп'ятіркою», віддача якої становить 200 кінських сил. Згідно з офіційними даними, спорткар розганяється до «сотні» за 7,1 секунди при максимальній швидкості 220 кілометрів на годину. Пробіг екземпляра складає близько 150 000 км.

Придбати забуту Audi Quattro, яка вважається однією з перших серійних моделей з системою повного приводу, можна за 12 000 доларів. Якщо такий автомобіль привести до ладу за нього можна отримати дуже велику суму.