На торгах в США продают 40-летний Audi Quattro, случайно найденный в сарае. Автомобиль уже два десятилетия простаивает без движения и находится в ужасном состоянии.

В США продают спорткар Audi Quattro 1983 года, который более 20 лет пылился в заброшенной кладовке. Автомобиль выставил на торги мужчина, который приобрел недвижимость в американском штате Аризона.

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Во время оформления сделки по домовладению покупатель увидел на территории поместья старый сарай, в котором под слоем грязи и пыли обнаружил 41-летнюю "Ауди". Годы простоя серьезно потрепали автомобиль. В связи с этим стоимость машины сейчас составляет около 12 000 долларов.

По словам продавца, старый Audi Quattro простаивает в пыльном сарае с 2000 года. Более 20 лет назад друг бывшего владельца домовладения пригнал спорткар в кладовку, после чего забыл о его существовании. С тех пор за машиной никто не ухаживал. За два десятилетия у автомобиля пришел в негодность салон, а кузов частично покрылся ржавчиной. Кроме того, потенциального покупателя ждут серьезные вложения в двигатель, трансмиссию и ходовую часть.

Audi Quattro 1983 оборудован 2,1-литровой "турбопятеркой", отдача которой составляет 200 лошадиных сил. Согласно официальным данным, спорткар разгоняется до "сотни" за 7,1 секунды при максимальной скорости 220 километров в час. Пробег экземпляра составляет около 150 000 км.

Приобрести забытую Audi Quattro, которая считается одной из первых серийных моделей с системой полного привода, можно за 12 000 долларов. Если такой автомобиль привести в порядок за него можно получить очень большую сумму.