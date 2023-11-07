Унікальне купе на базі Alfa Romeo 75 із дивним дизайном може зібрати 167 000 доларів на аукціоні.

Alfa Romeo 75 був компактним спортивним седаном з заднім приводом, який у свій час змагався з потужним BMW 3 серії (E30). Він вийшов у 1985 році, щоб замінити Giulietta, і випускався до 1992 року, коли поступився місцем передньопривідний 155.

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Італійський виробник кузовів Carrozzeria Castagna придбав автомобіль, виготовлений у 1987 році, і перетворив його на унікальний автомобіль дивного дизайну. Купе випустили в 1994 році, щоб підготувати його до Женевського автосалону наступного року.

Ідея цього дивно оформленого седана, який перетворився на купе, під назвою «Вітторія» полягала в тому, щоб додати стилю SZ (Sprint Zagato), який сам по собі мав нетрадиційний вигляд. Незважаючи на те, що це концепт, він базувався на серійному автомобілі, тому його можна використовувати на вулицях. Однак його майже не використовували, оскільки більшу частину свого життя він провів у сховищі. Він має лише 2500 кілометрів на одометрі та залишається в чудовому стані, за винятком невеликої кількості корозії, де алюміній зустрічається зі сталлю.

Він має алюмінієві панелі кузова, забиті вручну, поверх сталевої рами. Інтер’єр також зазнав капітального ремонту, оскільки в ньому використовується темно-зелена шкіряна оббивка, дерев’яне оздоблення та великий логотип Vittoria на панелі приладів з боку пасажира. Він також може похвалитися кермом Momo та зеленою алькантарою на дверних картах, центральній консолі та зверху на панелі приладів.

Нутро Alfa Romeo 75 було перенесено, тому Vittoria зберегла легендарний 3,0-літровий двигун V6 "Busso". Однак свого часу його випробували на динамометрі та виробляли 255 кінських сил після модифікації компанією з Казальмаджоре. Потужність передається на задні колеса через п'ятиступінчасту механічну коробку передач, розташовану заду. Зупинна сила надходить від гальм Brembo, а підвіску оновлено коаксіальними амортизаторами Koni на обох осях і передніми незалежними гвинтовими пружинами.

Якщо ви хочете мати рідкісний автомобіль, Car & Classic продасть з аукціону Alfa Romeo Castagna Vittoria 1995 року випуску цього місяця. Очікується, що цей унікальний екземпляр коштуватиме від 125 000 до 135 000 фунтів стерлінгів. За поточним обмінним курсом це становить від 155 000 до 167 000 доларів США.