Уникальное купе на базе Alfa Romeo 75 с удивительным дизайном может собрать 167 000 долларов на аукционе.

Alfa Romeo 75 был компактным спортивным седаном с задним приводом, который одно время соперничал с мощным BMW 3 серии (E30). Он вышел в 1985 году, чтобы заменить Giulietta, и выпускался до 1992 года, когда уступил место переднеприводному 155.

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Итальянский производитель кузовов Carrozzeria Castagna приобрел автомобиль, изготовленный в 1987 году, и превратил его в уникальный автомобиль удивительного дизайна. Купе выпустили в 1994 году, чтобы подготовить его к Женевскому автосалону в следующем году.

Идея этого удивительно оформленного седана, превратившегося в купе, под названием «Виттория» заключалась в том, чтобы придать стилю SZ (Sprint Zagato), который сам по себе выглядел нетрадиционно. Несмотря на то, что это концепт он базировался на серийном автомобиле, поэтому его можно использовать на улицах. Однако его почти не использовали, поскольку большую часть своей жизни он провел в хранилище. Он имеет всего 2500 км на одометре и остается в отличном состоянии, за исключением небольшого количества коррозии, где алюминий встречается со сталью.

Он имеет алюминиевые панели кузова, забитые вручную, поверх стальной рамы. Интерьер также испытал капитальный ремонт, поскольку в нем используется темно-зеленая кожаная обивка, деревянная отделка и большой логотип Vittoria на приборной панели со стороны пассажира. Он может похвастаться рулем Momo и зеленой алькантарой на дверных картах, центральной консоли и сверху на панели приборов.

Внутри Alfa Romeo 75 был перенесен, поэтому Vittoria сохранила легендарный 3,0-литровый двигатель V6 "Busso". Однако в свое время его опробовали на динамометре и производили 255 лошадиных сил после модификации компанией из Казальмаджоре. Мощность передается на задние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач, расположенную заду. Остановительная сила поступает от тормозов Brembo, а подвеска обновлена коаксиальными амортизаторами Koni на обеих осях и передними независимыми винтовыми пружинами.

Если вы хотите иметь редкий автомобиль, Car & Classic продаст с аукциона Alfa Romeo Castagna Vittoria 1995 года выпуска этого месяца. Ожидается, что этот уникальный экземпляр обойдется от 125 000 до 135 000 фунтов стерлингов. По текущему обменному курсу это составляет от 155 000 до 167 000 долларов США.