При купівлі авто з Польщі українець натрапив на шахраїв

У Тернопільській області поліція розслідує черговий випадок шахрайства, пов’язаний із купівлею автомобіля в Польщі через посередника. Жертвою афери став місцевий житель 1958 року народження, який втратив понад 150 тисяч гривень, намагаючись придбати автомобіль за привабливою ціною.

Що сталося

За інформацією правоохоронців, чоловік знайшов на одному з популярних сайтів оголошень пропозицію продажу Hyundai Santa Fe 2016 року випуску. Вартість автомобіля була суттєво нижчою за середньоринкову, що і стало ключовим фактором, який зацікавив покупця.

Автобізнесмен запевнив, що автомобіль перебуває на території Польщі, та пообіцяв самостійно організувати всі етапи угоди: підготовку документів, митне оформлення та доставку транспортного засобу до України. Під час листування він переконував покупця у легальності та безпечності операції.

Продавець застосував поширену схему поетапних платежів. Потерпілому пояснювали, що кожен грошовий переказ необхідний для окремої послуги: спочатку завдаток, далі логістика, митні платежі та інші супутні витрати. Загальна сума переказів склала 151 300 гривень.

Після отримання коштів так званий продавець перестав виходити на зв’язок. Автомобіль покупець так і не отримав, а сторінка оголошення зникла або стала недоступною.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками шахрайства. Наразі встановлюється особа зловмисника, а також відпрацьовуються можливі канали руху грошових коштів.

Системна проблема ринку онлайн-продажів авто

Цей випадок вкотре демонструє вразливість покупців на вторинному автомобільному ринку, особливо в умовах активного імпорту авто з-за кордону. Шахраї користуються одразу кількома факторами: дефіцитом вигідних пропозицій, довірою до популярних майданчиків оголошень та бажанням покупців заощадити.

Найбільшу небезпеку становлять угоди, де автомобіль фізично відсутній, а продавець наполягає на передоплаті без можливості особистого огляду. Поетапні платежі створюють у жертви ілюзію контрольованого процесу, хоча фактично кожен переказ лише збільшує фінансові втрати.

Попередження поліції та практичні висновки

Правоохоронці закликають громадян не перераховувати кошти за товари, які неможливо перевірити особисто, з обережністю ставитися до надто вигідних цін і не довіряти незнайомцям, які пропонують повністю дистанційне оформлення угоди.

У разі підозри на шахрайство або втрати коштів необхідно негайно звертатися до поліції за номером 102. Оперативне повідомлення може підвищити шанси на відстеження транзакцій і встановлення причетних осіб.