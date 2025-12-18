При покупке авто из Польши украинец попал на мошенников

В Тернопольской области полиция расследует очередной случай мошенничества, связанный с покупкой автомобиля в Польше через посредника. Жертвой аферы стал местный житель 1958 года рождения, который потерял более 150 тысяч гривен, пытаясь приобрести автомобиль по привлекательной цене.

Что произошло

По информации правоохранителей, мужчина нашел на одном из популярных сайтов объявлений предложение о продаже Hyundai Santa Fe 2016 года выпуска. Стоимость автомобиля была существенно ниже среднерыночной, что и стало ключевым фактором, который заинтересовал покупателя.

Автобизнесмен заверил, что автомобиль находится на территории Польши, и пообещал самостоятельно организовать все этапы сделки: подготовку документов, таможенное оформление и доставку транспортного средства на подконтрольную Украине территорию. Во время переписки он убеждал покупателя в легальности и безопасности операции.

Продавец применил распространенную схему поэтапных платежей. Потерпевшему объясняли, что каждый денежный перевод необходим для отдельной услуги: сначала задаток, далее логистика, таможенные платежи и другие сопутствующие расходы. Общая сумма переводов составила 151 300 гривен.

После получения средств так называемый продавец перестал выходить на связь. Автомобиль покупатель так и не получил, а страница объявления исчезла или стала недоступной.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам мошенничества. Сейчас устанавливается личность злоумышленника, а также отрабатываются возможные каналы движения денежных средств.

Системная проблема рынка онлайн-продаж авто

Этот случай в очередной раз демонстрирует уязвимость покупателей на вторичном автомобильном рынке, особенно в условиях активного импорта авто из-за рубежа. Мошенники пользуются сразу несколькими факторами: дефицитом выгодных предложений, доверием к популярным площадкам объявлений и желанием покупателей сэкономить.

Наибольшую опасность представляют сделки, где автомобиль физически отсутствует, а продавец настаивает на предоплате без возможности личного осмотра. Поэтапные платежи создают у жертвы иллюзию контролируемого процесса, хотя фактически каждый перевод только увеличивает финансовые потери.

Предупреждение полиции и практические выводы

Правоохранители призывают граждан не перечислять средства за товары, которые невозможно проверить лично, с осторожностью относиться к слишком выгодным ценам и не доверять незнакомцам, которые предлагают полностью дистанционное оформление сделки.

В случае подозрения на мошенничество или потери средств необходимо немедленно обращаться в полицию по номеру 102. Оперативное сообщение может повысить шансы на отслеживание транзакций и установление причастных лиц.