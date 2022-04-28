Деякі з них Ілон Маск створює самостійно.

Власник компаній Tesla Space X Ілон Маск нещодавно придбав соцмережу Twitter за 44 млрд доларів. Ілон постійно пише в цій мережі повідомлення "Твіти", які часто впливають на капіталізацію величезних компаній та ринків.

Зокрема, придбання Twitter стало причиною обвалу акцій Tesla – інвестори побоюються, що Маск приділятиме більше уваги новому придбанню, а не виробнику електромобілів. Також відомо, що однією з причин купівлі Twitter Ілоном була незгода щодо політики компанії. Через це в мережі почали публікувати меми щодо цієї події, а деякі з них підтримуються Маском. “Зробимо Твіттер веселішим”, – продовжує він.

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Зокрема, Ілон написав, що наступним його придбанням стале компанія Coca-Cola, після чого він поверне в рецептуру цього напою кокаїн. Як відомо, цей інгредієнт на початку існування напою був у "Колі" в невеликих кількостях.

Користувачі підтримали Ілона та почали присвоювати йому ідею купівлі інших компаній. Наприклад, ніби-то Ілон планує придбати BMW та повернути йому стару решітку радіатора.

Інший твіт, який йому приписують – придбати McDonalds та полагодити всі апарати для виготовлення морозива. Після цього Маск написав, що такі дива він творити не може.

Наступний вислів серйозно насторожив користувачів: "я придбав Twitter та видалю його. Черга – за Фейсбуком". Шоу продовжується?