Некоторые из них Илон Маск создает самостоятельно.

Владелец компаний Tesla Space X Илон Маск недавно приобрел соцсеть Twitter за 44 млрд долларов. Илон постоянно пишет в этой сети сообщения "Твиты", которые часто влияют на капитализацию огромных компаний и рынков.

В частности, приобретение Twitter стало причиной обвала акций Tesla – инвесторы опасаются, что Маск будет уделять больше внимания новому приобретению, а не производителю электромобилей. Также известно, что одной из причин покупки Twitter Илоном было несогласие по поводу политики компании. Поэтому в сети начали публиковать мемы относительно этого события, а некоторые из них поддерживаются Маском. "Сделаем Твиттер веселее", – продолжает он.

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В частности, Илон написал, что следующим его приобретением станет компания Coca-Cola, после чего он вернет в рецептуру этого напитка кокаин. Как известно, этот ингредиент в начале существования напитка был в "коле" в небольших количествах.

Пользователи поддержали Илона и стали присваивать ему идею покупки других компаний. Например, будто Илон планирует приобрести BMW и вернуть ему старую решетку радиатора.

Другой твит, который ему приписывают – купить McDonalds и починить все аппараты для изготовления мороженого. После этого Маск написал, что такие чудеса он творить не может.

Следующее выражение серьезно насторожило пользователей: "я приобрел Twitter и удалю его. Очередь – за Фейсбуком". Шоу продолжается?