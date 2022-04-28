Колеги з сайту auto.ria.com провели опитування серед відвідувачів та клієнтів й отримали чимало корисних відповідей щодо планів та подальших намірів відвідувачів сайту.

На перший погляд, питання, винесене до заголовка, може здатися недоречним: війна руйнує не лише наші міста, а й людські долі, примушує мільйони українців полишати домівки. Однак у цій новій реальності питання персональної мобільності, транспортної незалежності, виявилося дуже актуальним і вийшло за межі звичного меркантильного інтересу: протягом квітня кількість переглядів пропозицій нових авто у каталогах auto.ria.com та дзвінків до салонів дилерів, які мають авто в наявності, почала істотно збільшуватися.

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Саме тому спеціалісти сайту вирішили з’ясувати наскільки серйозно українці розглядають потребу в купівлі нових авто під час війни, які плани мають на повоєнний час, та про обставини, які можуть сприяти прийняттю такого рішення. Опитавши півтисячі земляків, вони отримали не лише чіткі відповіді та гарні новини, а й низку підказок, які можуть сприяти відновленню українського ринку нових автомобілів надалі.

Де перебуває більше громадян, зацікавлених у купівлі нового авто?

За даними Міжнародної організації міграції кількість українців, які були вимушені покинути власні домівки й перебратися у безпечніші регіони країни, сягнула 6,5 мільйона, і ще понад 3 мільйони людей виїхали за кордон. Безумовно, це не могло не вплинути на результати опитування: як виявилось, найбільше опитуваних зараз перебуває у Львівській області, що можна пояснити кількістю тимчасово переміщених осіб з інших регіонів.

Варто зазначити, що про наміри розглянути питання купівлі нового авто у своїх відповідях повідомили не лише місцеві жителі згаданих регіонів, а й громадяни, які прибули туди тимчасово. Вочевидь, така потреба обумовлена істотними ушкодженням чи втратою ними власного транспорту внаслідок воєнних дій. Найчастіше про готовність розглянути цей варіант повідомляли переміщені особи з Київщини, Львівщини, Вінницької та Хмельницької областей.

Чи готові українці купувати авто під час воєнного часу?

Як видно з опитування (майже 24%) вже розглядали купівлю нового автомобіля до початку війни та не мають наміру відмовлятися від свого плану навіть зараз.

Однак є й чимало людей, які будуть змушені вчинити інакше: кожен п’ятий опитаний раніше збирався купити нове авто, проте зараз схиляється вже на користь вживаного. Хай там як, майже половина респондентів (43%) планує купувати авто лише по завершенню війни.

Що може вплинути на купівлю нового авто після війни?

Передбачити мотиви подальших дій українських автомобілістів було нескладно, тож відповіді респондентів підтвердили наші очікування. На запитання про чинники, які можуть вплинути на рішення придбати саме нове авто, більше ніж половина опитаних (56,4%) назвала наявність гарантій подальшої безпеки України та відновлення й подальший розвиток економіки. Також 26% потенційних покупців очікуватимуть на відновлення сприятливих умов кредитування та вигідні пропозиції дилерів.

Насамкінець — кілька слів про вподобання українських автомобілістів щодо марок та моделей нових авто, купівлю яких після завершення війни респонденти розглядатимуть у першу чергу. Варто зазначити, що навіть у ці критично складні часи українці дотримуються власних довоєнних смаків: найпопулярнішими брендами, які найчастіше шукають на auto.ria.com, досі залишаються Toyota, Renault, Kia та Hyundai. Сюрприз — це п’яте місце у переліку, яке посіла марка BMW.

Отже, як свідчать зібрані дані опитування, інтерес до нових авто навіть у скрутні часи залишається доволі предметним і частина покупців розглядає візит до салону цілком серйозно. З іншого боку, автодилерам варто взяти до уваги, що суттєво пожвавити ринок нових авто і вже зараз, і тим більше після закінчення бойових дій, може наявність спеціальних цінових пропозицій та залученість банків із привабливими умовами кредитних програм.