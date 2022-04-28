Коллеги с сайта auto.ria.com провели опрос среди посетителей и клиентов и получили много полезных ответов относительно планов и дальнейших намерений посетителей сайта.

На первый взгляд, вопрос, вынесенный в заголовок, может показаться неуместным: война разрушает не только наши города, но и человеческие судьбы, заставляет миллионы украинцев покидать дома. Однако в этой новой реальности вопрос персональной мобильности, транспортной независимости, оказался очень актуальным и вышел за пределы привычного меркантильного интереса: в течение апреля количество просмотров предложений новых авто в каталогах auto.ria.com и звонков в салоны дилеров, имеющих авто в наличии, начало существенно увеличиваться.

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Именно поэтому специалисты сайта решили выяснить, насколько серьезно украинцы рассматривают потребность в покупке новых авто во время войны, какие планы на послевоенное время, и об обстоятельствах, которые могут способствовать принятию такого решения. Опросив полтысячи земляков, они получили не только четкие ответы и хорошие новости, но и ряд подсказок, которые могут способствовать восстановлению украинского рынка новых автомобилей в дальнейшем.

Где находится больше граждан, заинтересованных в покупке нового авто?

По данным Международной организации миграции количество украинцев, вынужденных покинуть собственные дома и перебраться в более безопасные регионы страны, достигло 6,5 миллиона, и еще более 3 миллионов человек выехали за границу. Безусловно, это не могло не отразиться на результатах опроса: как оказалось, больше всего опрошенных сейчас находятся во Львовской области, что можно объяснить количеством временно перемещенных лиц из других регионов.

Следует отметить, что о намерениях рассмотреть вопрос покупки нового авто в своих ответах сообщили не только местные жители упомянутых регионов, но и прибывшие туда временно граждане. Очевидно, такая потребность обусловлена ​​существенным повреждением или потерей ими собственного транспорта в результате военных действий. Чаще о готовности рассмотреть этот вариант сообщали перемещенные лица из Киевской, Львовской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Готовы ли украинцы покупать авто во время военного времени?

Как видно из опроса (почти 24%), уже рассматривали покупку нового автомобиля до начала войны и не намерены отказываться от своего плана даже сейчас.

Однако есть и немало людей, которые будут вынуждены поступить иначе: каждый пятый опрошенный раньше собирался купить новый автомобиль, однако сейчас склоняется уже в пользу подержанного. Как бы там ни было, почти половина респондентов (43%) планирует покупать авто только по завершению войны.

Что может повлиять на покупку нового автомобиля после войны?

Предсказать мотивы дальнейших действий украинских автомобилистов было несложно, поэтому ответы респондентов подтвердили наши ожидания. На вопрос о факторах, которые могут повлиять на решение купить именно новое авто, больше чем половина опрошенных (56,4%) назвала наличие гарантий дальнейшей безопасности Украины и восстановление и дальнейшее развитие экономики. Также 26% потенциальных покупателей будут ожидать возобновления благоприятных условий кредитования и выгодные предложения дилеров. В заключение — несколько слов о предпочтениях украинских автомобилистов по маркам и моделям новых авто, покупку которых после завершения войны респонденты будут рассматривать в первую очередь. Стоит отметить, что даже в эти критически сложные времена украинцы придерживаются собственных довоенных вкусов: самыми популярными брендами, которые чаще всего ищут на auto.ria.com, до сих пор остаются Toyota, Renault, Kia и Hyundai. Сюрприз — это пятое место в списке, которое заняла марка BMW.