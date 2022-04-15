Среди причин снижения продаж нехватка полупроводников, ковидные ограничения и война в Восточной Европе.

Мировой авторынок в марте упал на 14% и составил 7 млн 207 тыс. новых легковых и легких коммерческих авто. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании LMC Automotive.

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Лидером по продажам новых автомобилей в марте 2022 года остается Китай, показатель которого составил 2 млн 202 тыс. машин. Это на 6,3% больше аналогичного показателя прошлого года.

В Северной Америке в прошлом месяце было продано 1 млн 256 тыс. новых автомобилей – на 22% меньше, чем в марте 2021 года.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в марте этого года показали результат в 1 млн 188 тыс. новых машин (-20,2%).

Реализация автомобилей в странах Восточной Европы упала на 38,3% и составила 251,6 тыс. единиц. В свою очередь российский авторынок в марте упал более чем в 2 раза (78,9 тыс. новых авто, что на 43% меньше, чем в марте 2021 года).

В Южной Америке в первый месяц весны было реализовано 166,8 тыс. новых автомобилей, что на 21,3% меньше по сравнению с результатом годичной давности.

Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (506,7 тыс. единиц, -18,2%), Канаду (142,7 тыс. единиц, -18,3%) и Корею (135,9 тыс. единиц, -18).

По итогам первых трех месяцев 2022 года продажи автомобилей в мире составили 19 млн 634 тыс. единиц, что на 5,9% меньше аналогичного показателя годовой давности.