Серед причин зниження продажів - нестача напівпровідників, ковідні обмеження та війна у Східній Європі.

Світовий авторинок у березні упав на 14% і склав 7 млн 207 тис. нових легкових та легких комерційних авто. Про це свідчать дані консалтингової компанії LMC Automotive.

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Лідером з продажу нових автомобілів у березні 2022 року залишається Китай, показник якого склав 2 млн 202 тис. машин. Це на 6,3% більше за аналогічний показник минулого року.

У Північній Америці минулого місяця було продано 1 млн 256 тис. нових автомобілів – на 22% менше, ніж у березні 2021 року.

Автомобільні ринки країн Західної Європи у березні цього року показали результат у 1 млн 188 тис. нових машин (-20,2%).

Реалізація автомобілів у країнах Східної Європи впала на 38,3% і склала 251,6 тис. одиниць. У свою чергу російський авторинок у березні впав більш ніж у 2 рази (78,9 тис. нових авто, що на 43% менше, ніж у березні 2021 року).

У Південній Америці у перший місяць весни було реалізовано 166,8 тис. нових автомобілів, що на 21,3% менше порівняно з результатом річної давності.

Серед найбільших світових авторинків варто також згадати Японію (506,7 тис. одиниць, -18,2%), Канаду (142,7 тис. одиниць, -18,3%) та Корею (135,9 тис. одиниць, -18).

За підсумками перших трьох місяців 2022 року продажі автомобілів у світі склали 19 млн 634 тис. одиниць, що на 5,9% менше аналогічного показника річної давності.