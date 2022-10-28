Насправді цей ржавий брухт - рідкісна Chevy Impala 1958 року випуску.

Продавець з ніком autocity1958 виставив на eBay цей непотріб на аукціон, і стартова ціна становить від 2000 доларів. Він впевнений, що комусь цей набір металу потрібен на запчастини.

Чому цей лот зацікавив автофанатів? Тому що перед нами – залишки легендарної Chevy Impala 1958 року випуску.

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Ще в 1956 році компанія General Motors здивувала світ, представивши концепт-кар Impala. Спочатку його випустили під назвою Bel Air, але вже в 1959 році він став серійним Impala.

Через вісім років Impala стала першим автомобілем у США після Другої світової війни, який було продано понад 1 мільйон одиниць за 12 місяців, зрештою перетворившись на найуспішнішу модель Chevy.

Ось чому Impala 1958 року є мрією багатьох заможних колекціонерів. І, можливо, комусь з них не вистачає якраз тих деталей, які продаються під виглядом металобрухту. Хоча зараз, здається, він не годиться ні для чого іншого, окрім як для дроблення на шроті.