На самом деле этот ржавый металлолом – редкая Chevy Impala 1958 года выпуска.

Продавец с ником autocity1958 выставил на eBay этот хлам на аукцион, и стартовая цена составляет от 2000 долларов. Он уверен, что кому-то этот набор металла нужен на запчасти.

Почему этот лот заинтересовал автофанатов? Потому что перед нами остатки легендарной Chevy Impala 1958 года выпуска.

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Еще в 1956 году компания General Motors удивила мир, представив концепт-кар Impala. Первоначально его выпустили под названием Bel Air, но уже в 1959 году он стал серийным Impala.

Спустя восемь лет Impala стала первым автомобилем в США после Второй мировой войны, который был продан тиражом более 1 миллиона единиц за 12 месяцев, в конце концов превратившись в самую успешную модель Chevy.

Вот почему Impala 1958 года является мечтой многих богатых коллекционеров. И, возможно, кому-то из них не хватает как раз деталей, которые продаются под видом металлолома. Хотя сейчас, кажется, он не годится ни к чему другому, кроме как для дробления на шроте.