За ЗАЗ-968М, виготовлений у 1983 році, просять 50 тисяч доларів.

На одному з майданчиків продажу вживаних автомобілів в Інстаграм з’явилося оголошення про продаж цікавого екземпляра. ЗАЗ-968М “Запорожець” 1983 року виготовлення має стан майже нового.

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Продавець стверджує, що авто без пробігу. Дійсно, на одометрі всього 57 км. Однак стан машини, показаний на фото, викликає запитання щодо такого пробігу. Наприклад, на кермі є чохол з дротів, що свідчить про використання машини. Та й на самому кермі й органах керування (це варіант для людей з інвалідністю) видно сколи та подряпини.

Оббивка салону, днище та моторний відсік виглядають як нові, хоча гумові патрубки потріскані від старості. Пластикові деталі збереглися не ідеально – наприклад, задні ліхтарі трохи потріскались.

Втім, навіть якщо цей “Запорожець” дійсно новим стояв стільки років, експерти не визнають такої величезної ціни на нього. В коментарях люди пишуть, що продавець поставив зайвий нулик, тому реальна ціна такої машини – 5000 доларів. Ретромашини можуть коштувати 50 тисяч, але це мають бути справді рідкісні екземпляри, випущені малими серіями. Масові моделі, як цей “Запорожець”, коштують на порядок менше.