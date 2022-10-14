За ЗАЗ-968М, произведенный в 1983 году, просят 50 тысяч долларов.

На одной из площадок продажи подержанных автомобилей в Инстаграме появилось объявление о продаже интересного экземпляра. ЗАЗ-968М "Запорожец" 1983 года выпуска имеет состояние почти нового.

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Продавец утверждает, что автомобиль без пробега. Действительно, на одометре всего 57 км. Однако состояние машины, показанное на фото, вызывает вопросы относительно такого пробега. К примеру, на руле есть чехол из проводов, свидетельствующий об использовании машины. Да и на самом руле и органах управления (это вариант для людей с инвалидностью) видны сколы и царапины.

Обивка салона, днище и моторный отсек выглядят как новые, хотя резиновые патрубки потрескались от старости. Пластиковые детали сохранились не идеально – например, задние фонари слегка потрескались.

Впрочем, даже если этот "Запорожец" действительно новым стоял столько лет, эксперты не признают столь огромную цену на него. В комментариях люди пишут, что продавец поставил лишний нолик, поэтому реальная цена такой машины – 5000 долларов. Ретромашины могут стоить 50 тысяч, но это должны быть редкие экземпляры, выпущенные малыми сериями. Массовые модели, как этот "Запорожец", стоят на порядок меньше.