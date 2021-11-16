Унікальний випадок стався 13 листопада у Луцьку. 19-річний хлопець купив підроблене посвідчення водія в інтернеті, а коли зрозумів що воно не відображається в "Дії" - викликав поліцію.

Заявник зателефонував на лінію 102 та повідомив, що через мережу інтернет замовив собі посвідчення водія категорії А, попередньо перерахувавши кошти у сумі 1000 гривень.

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Опісля "документ" він забрав у відділенні пошти, яке знаходиться на вулиці Єршова, що у Луцьку, та оплатив ще 3000 гривень. Також його здивував той факт, що "документ" відсутній у додатку "Дія".

Інспектори прибули на місце події та виявили у 19-річного заявника посвідчення водія з ознаками підробки документа. Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

Наразі за цим фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.