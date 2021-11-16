Уникальный случай произошел 13 ноября в Луцке. 19-летний парень купил поддельное водительское удостоверение в интернете, а когда понял, что оно не отображается в "Дие" - вызвал полицию.

Заявитель позвонил на линию 102 и сообщил, что через сеть интернет заказал себе удостоверение водителя категории А, предварительно перечислив денежные средства в сумме 1000 гривен.

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После "документ" он забрал в отделении почты, которое находится на улице Ершова в Луцке, и оплатил еще 3000 гривен. Также его удивил тот факт, что "документ" отсутствует в приложении "Дия".

Инспекторы прибыли на место происшествия и обнаружили у 19-летнего заявителя водительское удостоверение с признаками подделки документа. Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Луцкого районного управления полиции.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.