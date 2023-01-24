Столиця України має чимало проблем, пов'язаних із дорожнім рухом. У Києві є одразу кілька проблемних ділянок із постійними заторами.
Кожен водій, проїжджаючи вулицями столиці, хоч раз потрапляв у маленькі чи великі затори. Пробки на дорогах Києва виникають хвилями, проте є чимало проблемних місць, які майже постійно перевантажені автомобілями.
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Нещодавнє соцопитування від дослідницького центру "Імідж-Контроль" показало найпопулярніші на думку респондентів причини виникнення пробок у столиці України.
Опитування проводилося ще в період з 28 січня до 8 лютого 2022 року напередодні активних бойових дій. Загалом у дослідженні взяло участь 1005 водіїв. Так, водіїв, які використовують авто як особистий транспорт, запитали, що вони вважають головною причиною пробок. Відповіді водіїв вийшли такими:
- нестача впорядкованих місць для парковки (57% респондентів);
- велика кількість авто (45%);
- стара інфраструктура (41%);
- аварії (30%);
- ремонтні роботи (29%).
Наступне питання було спрямоване на те, щоб дізнатися, що на думку водіїв робить дорожній рух у Києві небезпечним:
- дорожнє покриття (47% опитаних);
- низька культура на дорозі серед водіїв (39%);
- низький рівень культури пішоходів на дорозі (23%);
- пробки (32%);
- можливість для фур їздити містом (19%);
- погана розмітка на дорозі (19%);
- перевищення швидкісних обмежень (18%);
- недостатня освітленість доріг (17%).
Також у водіїв запитали і про те, як би вони запропонували покращити безпеку на дорогах. Тут відповіді виявилися досить несподіваними:
- збільшення кількості камер вимірювання швидкості (37%);
- покращення освітлення на пішохідних переходах та перехрестях (35%);
- збільшення кількості підземних переходів замість наземних (33%);
- зменшення швидкості транспортних засобів (22,5%);
- встановлення лежачих поліцейських (22,5%);
- дозвіл штрафувати пішоходів для місцевих рад (20%).