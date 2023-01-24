Столиця України має чимало проблем, пов'язаних із дорожнім рухом. У Києві є одразу кілька проблемних ділянок із постійними заторами.

Кожен водій, проїжджаючи вулицями столиці, хоч раз потрапляв у маленькі чи великі затори. Пробки на дорогах Києва виникають хвилями, проте є чимало проблемних місць, які майже постійно перевантажені автомобілями.

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Нещодавнє соцопитування від дослідницького центру "Імідж-Контроль" показало найпопулярніші на думку респондентів причини виникнення пробок у столиці України.

Опитування проводилося ще в період з 28 січня до 8 лютого 2022 року напередодні активних бойових дій. Загалом у дослідженні взяло участь 1005 водіїв. Так, водіїв, які використовують авто як особистий транспорт, запитали, що вони вважають головною причиною пробок. Відповіді водіїв вийшли такими:

нестача впорядкованих місць для парковки (57% респондентів);

велика кількість авто (45%);

стара інфраструктура (41%);

аварії (30%);

ремонтні роботи (29%).

Наступне питання було спрямоване на те, щоб дізнатися, що на думку водіїв робить дорожній рух у Києві небезпечним:

дорожнє покриття (47% опитаних);

низька культура на дорозі серед водіїв (39%);

низький рівень культури пішоходів на дорозі (23%);

пробки (32%);

можливість для фур їздити містом (19%);

погана розмітка на дорозі (19%);

перевищення швидкісних обмежень (18%);

недостатня освітленість доріг (17%).

Також у водіїв запитали і про те, як би вони запропонували покращити безпеку на дорогах. Тут відповіді виявилися досить несподіваними: