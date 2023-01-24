Столица Украины испытывает немало проблем, связанных с дорожным движением. В Киеве есть несколько проблемных участков с постоянными пробками.
Каждый водитель, проезжая по улицам столицы, хоть раз попадал в маленькие или большие пробки. Пробки на дорогах Киева возникают волнами, однако есть немало проблемных мест, почти постоянно перегруженных автомобилями.
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Недавний соцопрос от исследовательского центра "Имидж-Контроль" показал самые популярные, по мнению респондентов, причины возникновения пробок в столице Украины.
Опрос проводился еще в период с 28 января по 8 февраля 2022 года накануне активных боевых действий. Всего в исследовании приняло участие 1005 водителей. Да, водителей, использующих авто как личный транспорт, спросили, что они считают главной причиной пробок. Ответы водителей получились следующими:
- нехватка обустроенных мест для парковки (57% респондентов);
- большое количество авто (45%);
- старая инфраструктура (41%);
- аварии (30%);
- ремонтные работы (29%).
Следующий вопрос был направлен на то, чтобы узнать, что по мнению водителей делает дорожное движение в Киеве опасным:
- дорожное покрытие (47% опрошенных);
- низкая культура на дороге посреди водителей (39%);
- низкий уровень культуры пешеходов на дороге (23%);
- пробки (32%);
- возможность для фур ездить по городу (19%);
- плохая разметка на дороге (19%);
- превышение скоростных ограничений (18%);
- недостаточная освещенность дорог (17%).
Также водителей спросили и о том, как бы они предложили улучшить безопасность на дорогах. Здесь ответы оказались достаточно неожиданными:
- увеличение количества камер измерения скорости (37%);
- улучшение освещения на пешеходных переходах и перекрестках (35%);
- увеличение количества подземных переходов вместо наземных (33%);
- уменьшение скорости транспортных средств (22,5%);
- установление лежачих полицейских (22,5%);
- разрешение штрафовать пешеходов для местных советов (20%).