Столица Украины испытывает немало проблем, связанных с дорожным движением. В Киеве есть несколько проблемных участков с постоянными пробками.

Каждый водитель, проезжая по улицам столицы, хоть раз попадал в маленькие или большие пробки. Пробки на дорогах Киева возникают волнами, однако есть немало проблемных мест, почти постоянно перегруженных автомобилями.

Читайте также: Камеры не помогли: в Украине значительно выросла аварийность

Недавний соцопрос от исследовательского центра "Имидж-Контроль" показал самые популярные, по мнению респондентов, причины возникновения пробок в столице Украины.

Опрос проводился еще в период с 28 января по 8 февраля 2022 года накануне активных боевых действий. Всего в исследовании приняло участие 1005 водителей. Да, водителей, использующих авто как личный транспорт, спросили, что они считают главной причиной пробок. Ответы водителей получились следующими:

нехватка обустроенных мест для парковки (57% респондентов);

большое количество авто (45%);

старая инфраструктура (41%);

аварии (30%);

ремонтные работы (29%).

Следующий вопрос был направлен на то, чтобы узнать, что по мнению водителей делает дорожное движение в Киеве опасным:

дорожное покрытие (47% опрошенных);

низкая культура на дороге посреди водителей (39%);

низкий уровень культуры пешеходов на дороге (23%);

пробки (32%);

возможность для фур ездить по городу (19%);

плохая разметка на дороге (19%);

превышение скоростных ограничений (18%);

недостаточная освещенность дорог (17%).

Также водителей спросили и о том, как бы они предложили улучшить безопасность на дорогах. Здесь ответы оказались достаточно неожиданными: