Столица Украины испытывает немало проблем, связанных с дорожным движением. В Киеве есть несколько проблемных участков с постоянными пробками.

Каждый водитель, проезжая по улицам столицы, хоть раз попадал в маленькие или большие пробки. Пробки на дорогах Киева возникают волнами, однако есть немало проблемных мест, почти постоянно перегруженных автомобилями.

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Недавний соцопрос от исследовательского центра "Имидж-Контроль" показал самые популярные, по мнению респондентов, причины возникновения пробок в столице Украины.

Опрос проводился еще в период с 28 января по 8 февраля 2022 года накануне активных боевых действий. Всего в исследовании приняло участие 1005 водителей. Да, водителей, использующих авто как личный транспорт, спросили, что они считают главной причиной пробок. Ответы водителей получились следующими:

  • нехватка обустроенных мест для парковки (57% респондентов);
  • большое количество авто (45%);
  • старая инфраструктура (41%);
  • аварии (30%);
  • ремонтные работы (29%).

Следующий вопрос был направлен на то, чтобы узнать, что по мнению водителей делает дорожное движение в Киеве опасным:

  • дорожное покрытие (47% опрошенных);
  • низкая культура на дороге посреди водителей (39%);
  • низкий уровень культуры пешеходов на дороге (23%);
  • пробки (32%);
  • возможность для фур ездить по городу (19%);
  • плохая разметка на дороге (19%);
  • превышение скоростных ограничений (18%);
  • недостаточная освещенность дорог (17%).

Также водителей спросили и о том, как бы они предложили улучшить безопасность на дорогах. Здесь ответы оказались достаточно неожиданными:

  • увеличение количества камер измерения скорости (37%);
  • улучшение освещения на пешеходных переходах и перекрестках (35%);
  • увеличение количества подземных переходов вместо наземных (33%);
  • уменьшение скорости транспортных средств (22,5%);
  • установление лежачих полицейских (22,5%);
  • разрешение штрафовать пешеходов для местных советов (20%).