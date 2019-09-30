Незважаючи на те, що перші 1,5 годин на парковці у ТРЦ "Україна" безкоштовні, порушники вперто паркуються на смузі громадського транспорту.

Активісти руху "Зупини Лося" знову отримали на свою адресу погрози та хамство. І навіть писали заяву в поліцію. Однак отримали на свої авто наліпки та навіть штраф від поліцейських.

Порушники ПДР блокують зупинку маршрутного транспорту, через що пасажирів тролейбусів та автобусів не можуть здійснити зручну висадку та посадку. Втім, незважаючи на спротив, активісти розчистили заїзну кишеню для маршрутного транспорту.

Нагадаємо, що нахабного порушника ПДР викрили за камерами спостереження.