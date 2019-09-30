Несмотря на то, что первые 1,5 часов на парковке в ТРЦ "Украина" бесплатные, нарушители упорно паркуются на полосе общественного транспорта.

Активисты движения "Останови Лося" вновь получили в свой адрес угрозы и хамство. Водители даже писали заявление в полицию. Однако получили на свои авто наклейки и даже штраф от полицейских.

Нарушители ПДД блокируют остановку маршрутного транспорта, из-за чего пассажиры троллейбусов и автобусов не могут осуществить удобную высадку и посадку. Впрочем, несмотря на сопротивление, активисты расчистили заездные карманы для маршрутного транспорта.

Напомним, что наглого нарушителя ПДД выявили за камерами наблюдения.