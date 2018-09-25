Якщо ще місяць тому вони найчастіше обирали Audi A3, то зараз – Skoda Octavia.

За результатами перших восьми місяців 2018 року у Києві найбільш популярною моделлю нових легкових автомобілів стала Skoda Octavia. Її обрали 571 жителів столиці.

Другий за популярністю – кросовер Toyota RAV-4, свій вибір на якому зупинили 563 киянина.

На третьому місці Audi A3, який місяцем раніше очолював рейтинг столичних симпатій. З початку року цю модель обрали 553 автомобілісти. Дана модель продавалася за досить привабливою ціною (модель 2015 року виготовлення), що стало причиною такого значного попиту. Після того, як партія доступних Audi закінчилась, модель втратила популярність.

Четвертий результат у Volkswagen Polo – 549 автомобілів. Замикає п’ятірку лідерів Renault Duster – 546 шт.

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Також в десятку бестселерів увійшли: Toyota Camry – 541 шт.; Volkswagen Golf – 534 шт.; Renault Logan – 472 шт.; Hyundai Tucson – 373 шт. і Renault Sandero – 369 шт.

Загалом з січня по серпень поточного року в Україні було зареєстровано 53,5 тис. нових легкових автомобілів.

Найбільшим регіональним ринком залишається місто Київ, прописку в якому отримав кожен третій новий автомобіль, реалізований в країні.

Нагадаємо, які вживані автомобілі найчастіше обирали українці.