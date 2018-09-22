Рейтинг складено за результатами продажів на популярному ресурсі купівлі-продажу автомобілів.

ТОП-10 найбільш популярних вживаних автомобілів розраховувались за позначками продавців автомобілів на популярному ресурсі купівлі-продажу, коли вони знімали об’яву після продажу. Враховувались лише машина з українською реєстрацією.

Таким чином, ТОП-10 найбільш популярних на вторинному ринку авто виглядає так:

10 місце. Toyota Camry Cередня ціна: 350 296 грн.

9 місце. Nissan Leaf Cередня ціна: 306 483 грн

8 місце. Mitsubishi Lancer Cередня ціна: 203 236 грн

7 місце. Skoda Octavia A5 Cередня ціна: 300 167 грн

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6 місце. Volkswagen Passat B7 Cередня ціна: 382 375 грн

5 місце. ZAZ Sens Cередня ціна: 75 205 грн

4 місце. Chevrolet Lacetti Cередня ціна: 147 970 грн

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3 місце. Renault Megane Cередня ціна: 245 738 грн

2 місце. Chevrolet Aveo Cередня ціна: 132 230 грн.

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1 місце. Daewoo/ZAZ Lanos Cередня ціна: 91 626 грн.

Нагадаємо, що польські механіки обрали 5 кращих вживаних авто з Європи.