Рейтинг складено за результатами продажів на популярному ресурсі купівлі-продажу автомобілів.
ТОП-10 найбільш популярних вживаних автомобілів розраховувались за позначками продавців автомобілів на популярному ресурсі купівлі-продажу, коли вони знімали об’яву після продажу. Враховувались лише машина з українською реєстрацією.
Таким чином, ТОП-10 найбільш популярних на вторинному ринку авто виглядає так:
10 місце. Toyota Camry Cередня ціна: 350 296 грн.
9 місце. Nissan Leaf Cередня ціна: 306 483 грн
8 місце. Mitsubishi Lancer Cередня ціна: 203 236 грн
7 місце. Skoda Octavia A5 Cередня ціна: 300 167 грн
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6 місце. Volkswagen Passat B7 Cередня ціна: 382 375 грн
5 місце. ZAZ Sens Cередня ціна: 75 205 грн
4 місце. Chevrolet Lacetti Cередня ціна: 147 970 грн
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3 місце. Renault Megane Cередня ціна: 245 738 грн
2 місце. Chevrolet Aveo Cередня ціна: 132 230 грн.
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1 місце. Daewoo/ZAZ Lanos Cередня ціна: 91 626 грн.
Нагадаємо, що польські механіки обрали 5 кращих вживаних авто з Європи.