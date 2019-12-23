Мешканці столичного району Борщагівка не дають порушникам їздити зустрічною смугою.

Через ремонт Борщагівського шляхопроводу на під'їздах до нього кожного ранку утворюються затори. Однак завжди знаходяться "хитрі" водії, котрі об'їжджають затор зустрічною смугою і цим створюють аварійні ситуації. Ініціативні громадяни на автомобілях і самостійно почали протидіяти таким "хитрунам". Разом з ними чергували активісти "ЗупиниЛося". На маршруті вони зустріли навіть керівника САП Назара Холодницького.

Нагадаємо, що у Києві може запрацювати ізраїльска система паркування..