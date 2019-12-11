Перемовини щодо її застосування веде заступник столичного мера Максим Бахматов.

У лютому 2020 року у столиці України стартуватиме пілотний проект ізраїльської системи паркування. Вона матиме функцію визначення вільного місця та оплати через додаток мобільного телефона. Система MPS Park (municipalparkingservices) працює в 50 містах США, зокрема у Нью-Йорку.

Зокрема, в Ізраїлі система дозволяє сплатити паркувальні витрати мобільним телефоном без потреби вмикання лічильника або паркувальних талонів. Автовласник шукає у додатку вільне місце, займає його та активує початок стоянки. Зупинка таймінгу відбувається також через додаток під час виїзду. Оплата проводиться за фактичний час перебування на паркуванні.

Читайте також: евакуатори в Києві навчились забирати машини за 2-3 хвилини

Система перевірки оплати працює через GPRS та перевіряє статус припаркованого автомобіля через інтернет. Лічильники або паркувальні талони за такої системи не потрібні.

Нагадаємо, що Кличко анонсував штрафи за несплату паркувального збору.