Переговоры относительно ее применения ведет заместитель столичного мэра Максим Бахматов.

В феврале 2020 года в столице Украины стартует пилотный проект израильской системы парковки. У нее будет функция определения свободного места и оплаты через приложение мобильного телефона. Система MPS Park (municipalparkingservices) работает в 50 городах США, в частности в Нью-Йорке.

В частности, в Израиле система позволяет оплатить парковочные расходы мобильным телефоном без необходимости включения счетчика или парковочных талонов. Автовладелец ищет в приложении свободное место, занимает его и активирует начало стоянки. Остановка тайминга происходит также через приложение при выезде. Оплата производится за фактическое время пребывания на парковке.

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Система проверки оплаты работает через GPRS и проверяет статус припаркованного автомобиля через интернет. Счетчики или парковочные талоны при такой системе не нужны.

Напомним, что Кличко анонсировал штрафы за неуплату парковочного сбора.