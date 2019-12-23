Жители столичного района Борщаговка не дают нарушителям ездить по встречной полосе.

Из-за ремонта Борщаговского путепровода на подъездах к нему каждое утро образуются пробки. Однако всегда находятся "хитрые" водители, объезжающие пробку по встречной полосе и этим создающие аварийные ситуации. Инициативные граждане на автомобилях и самостоятельно начали противодействовать таким "хитрецам". Вместе с ними дежурили активисты "ОстановиЛось". На маршруте они встретили даже руководителя САП Назара Холодницького.

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