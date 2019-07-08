18 з 21 транспортних засобів переміщені на штрафмайданчик за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння).

З 1 по 7 липня 2019 року, в рамках співпраці КП "Центр організації дорожнього руху" і Управління патрульної поліції в м.Києві, співробітниками комунального підприємства переміщено на спеціальний майданчик 21 транспортних засобів порушників правил дорожнього руху, які були тимчасово затримані патрульними поліцейськими.

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Нагадуємо, що у КП "Центр організації дорожнього руху" цілодобово працюють вантажні автомобілі-евакуатори з краном-маніпулятором і екіпажів в складі водіїв і стропальників, які забезпечують завантаження, перевезення та розвантаження транспортних засобів. Тимчасове затримання транспортних засобів здійснюється на підставі статті 265-2 КУпАП, в тому числі і у разі наявності у патрульного поліцейського підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачене ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння), ч. 3. ст. 122 КУпАП (Порушення правил зупинки чи стоянки), ст. 124 КУпАП (Вчинення дорожньо-транспортної пригоди), ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом без наявності посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також страхового полісу), а також у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного у розшук відповідно до ст. 36 Закону України "Про виконавче провадження".

Інформацію про тимчасово затримані транспортні засоби можна отримати, зателефонувавши за номером 102.

Окремо звертаємо увагу, що тимчасове затримання 18 транспортних засобів (в тому числі трьох двоколёсніх) здійснено на підставі статті 265-2 КУпАП, за наявності у патрульного поліцейського підстави вважати, що водієм вчинено порушення, передбачене ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння).

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