18 из 21 транспортного средства помещены на штрафплощадку по ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения).

С 1 по 7 июля 2019 года, в рамках сотрудничества КП "Центр организации дорожного движения" и Управления патрульной полиции в г. Киеве, сотрудниками коммунального предприятия перемещено на специальную площадку 21 транспортное средство нарушителей правил дорожного движения, которые были временно задержаны патрульными полицейскими.

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Напоминаем, что в КП "Центр организации дорожного движения" круглосуточно работают грузовые автомобили-эвакуаторы с краном-манипулятором и экипажами в составе водителей и стропальщиков, которые обеспечивают загрузку, перевозку и разгрузку транспортных средств. Временное задержание транспортных средств осуществляется на основании статьи 265-2 КУоАП, в том числе и в случае наличия у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3. ст. 122 КУоАП (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУоАП (Совершение ДТП), ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Информацию о временно задержанных транспортных средствах можно получить, позвонив по номеру 102.

Отдельно обращаем внимание, что временное задержание 18 транспортных средств (в том числе трех двухколесных) осуществлено на основании статьи 265-2 КУоАП, при наличии у патрульного полицейского основания считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения).

Напомним, какие штрафы предусмотрены за стоянку в неположенных местах.