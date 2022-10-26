Відтепер дані про забруднення столиці будуть потрапляти до світового рейтингу чистих міст з достовірних та каліброваних мереж моніторингу повітря.

Минулого року Київ часто потрапляв на перші місця рейтингу найбрудніших міст світу за чистотою повітря у версії IQAir. Однак той, хто бував у Делі, Ханої, Пекіні чи Бангкоку, дивувався такому “сусідству” української столиці з дійсно брудними мегаполісами світу. Як виявилось, такі дані базувались через недостовірні джерела інформації, які використовував рейтинг IQAir.

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За інформацією директора з розвитку ЛУН Андрія Міми, “джерелом даних для цього рейтингу була інформація з декількох десятків приватних станцій, розташованих незрозуміло де у приватних власників, іноді всередині квартир, що могли реагувати на запах смажених котлет. Тому насправді цьому рейтингу не можна було довіряти повністю”.

Втім, у столиці та області існує мережа станцій моніторингу повітря, вона калібрована та видає достовірну інформацію. В ЛУН домоглися, щоб підключити IQAir до даних моніторингу Київської муніципальної мережі станцій та мережі ЛУН Місто Air.

Тож тепер, якщо Київ потрапить у топ цього рейтингу, це буде означати, що з повітрям в столиці дійсно великі проблеми.￼ А зараз столиця України на 64 місці – там, де й справді має буди відповідно до рівня забрудненості повітря.