Теперь данные о загрязнении столицы будут попадать в мировой рейтинг чистых городов из достоверных и калиброванных сетей мониторинга воздуха.

В прошлом году Киев часто попадал на первые места рейтинга самых грязных городов мира по чистоте воздуха по версии IQAir. Однако тот, кто бывал в Дели, Ханое, Пекине или Бангкоке, удивлялся такому "соседству" украинской столицы с действительно грязными мегаполисами мира. Как оказалось, такие данные базировались на недостоверных источниках информации, которые использовал рейтинг IQAir.

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По информации директора по развитию ЛУН Андрея Мимы, “источником данных для этого рейтинга была информация из нескольких десятков частных станций, расположенных непонятно где у частных владельцев, иногда внутри квартир, которые могли реагировать на запах жареных котлет. Поэтому действительно этому рейтингу нельзя было доверять полностью”.

В столице и области существует сеть станций мониторинга воздуха, она калибрована и выдает достоверную информацию. В ЛУН добились, чтобы подключить IQAir к данным мониторинга Киевской муниципальной сети станций и ЛУН Город Air.

Поэтому теперь, если Киев попадет в топ этого рейтинга, это будет означать, что с воздухом в столице действительно большие проблемы. А сейчас столица Украины на 64-м месте – там, где действительно должна быть в соответствии с уровнем загрязненности воздуха.