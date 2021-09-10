З 11 до 30 вересня на Броварському проспекті заплановані ремонтні роботи – рух буде частково обмежено.

Із 20:00 11 вересня до 30 вересня на Броварському проспекті частково обмежать рух транспорту. Про це інформує КК “Київавтодор”.

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На Броварському проспекті розпочинається середній ремонт. Покриття замінюватимуть на ділянці від Чернігівської площі до ст. м. “Лісова”. Працюватимуть у напрямку виїзду з міста.

У ніч проти 12 вересня на ділянці зніматимуть старий дорожній одяг. Під час ремонту рух буде частково обмежено.