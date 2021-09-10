С 11 по 30 сентября на Броварском проспекте запланированы ремонтные работы – движение будет частично ограничено.

С 20:00 11 сентября до 30 сентября на Броварском проспекте частично ограничат движение транспорта. Об этом информирует КК "Киевавтодор".

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На Броварском проспекте начинается средний ремонт. Покрытие будут заменять на участке от Черниговской площади до ст. м. "Лесная". Работать будут в направлении выезда из города.

В ночь на 12 сентября на участке будут снимать старое дорожное покрытие. Во время ремонта движение будет частично ограничено.