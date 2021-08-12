Мост Патона уже давно нуждается в масштабных восстановительных работах. Сроки киевские чиновники не называют, однако уже составили перечень работ, которые нужно выполнить.

Реставрировать мост Патона нужно было уже давно, почти два года он находится в аварийном состоянии и выполняет свою функцию лишь частично: движение грузовиков запрещено, а боковые части моста отгорожены и закрыты для движения. Когда его начнут ремонтировать – пока не известно.

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По мнению киевских чиновников для восстановления функциональности моста Патона нужно провести следующие работы:

ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары)

установка барьерного и перильного ограждения;

ремонт конструкций пролетных строений;

ремонт опор и опорных частей;

ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу)

реставрация колонн (на левом берегу)

ремонт сообщений с мостом;

ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;

ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;

ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

Мост планируют расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе, автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения.

Также на мосту обустроят велосипедные дорожки в оба направления. Предусмотрено расширение тротуаров верховой части моста для устройства Променадной части. Согласно техническому заданию, будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров.

Отметим, что коммунальная корпорация "Киевавтодор" уже дважды проводила официальную процедуру закупок касательно разработки проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. О. Патона. Однако из-за отклонения результатов тендеров Антимонопольным комитетом процесс затягивается.