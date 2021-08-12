Міст Патона вже давно потребує виконання масштабних відновлювальних робіт. Термінів київські чиновники не назувають, проте вже склали перелік робіт які потрібно виконати.

Реставрувати міст Патона потрібно буде вже давно, майже два роки він знаходиться в аварійному стані та виконує свою функцію лише частково: рух вантажівок заборонено, а бокові частини моста відгороджені й закриті для руху. Коли його почнуть ремонтувати – наразі не відомо.

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На думку київських чиновників для відновлення функціональності моста Патона потрібно провести наступні роботи:

ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);

встановлення бар’єрної та перильної огорожі;

ремонт конструкцій прогонових будов;

ремонт опор та опорних частин;

ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);

реставрація колон (на лівому березі);

ремонт сполучень із мостом;

ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;

ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;

ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).

Міст планують розширити. Нині на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять бар’єрне огородження. Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі, автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху.

Також на мосту облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки. Передбачено розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини. Згідно з технічним завданням, буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів.

Зазначимо, що комунальна корпорація “Київавтодор” уже двічі проводила офіційну процедуру закупівель щодо розробки проектно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона. Однак через відхилення результатів тендерів Антимонопольним комітетом процес затягується.