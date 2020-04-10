Згідно рейтингу компанії IQ Air.

На сайті компанії IQ Air, яка займається приладами для вимірювання забруднення атмосфери та рішеннями щодо цього питання, ведеться постійний моніторинг якості повітря. Якщо подивитися на рейтинг забруднених міст світу в онлайні, то станом на ранок 10 квітня Київ виявився містом з найвищим рівнем забруднення – 159 одиниць.

Найближчі “конкуренти” української столиці – Ханой (В'єтнам) та Джакарта (Індонезія).

Нинішня позиція Києва, на відміну від “конкурентів”, пов'язана не стільки із забрудненням від промисловості та транспорту, як від диму та гару, який окутав місто останніми днями. Адже якщо подивитись цей же рейтинг за весь минулий рік, то Київ знаходиться аж на 1111-му місці в світі з середнім показником забрудненості у 16,6, тобто в 10 разів менше, ніж сьогодні.

Нагадаємо, що київські дороги ремонтують, незважаючи на карантин.