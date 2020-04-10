Согласно рейтингу компании IQ Air.

На сайте компании IQ Air, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решениями по этому вопросу, ведется постоянный мониторинг качества воздуха. Если посмотреть на рейтинг загрязненных городов мира в онлайне, то по состоянию на утро 10 апреля Киев оказался городом с самым высоким уровнем загрязнения – 159 единиц.

Ближайшие “конкуренты” украинской столицы – Ханой (Вьетнам) и Джакарта (Индонезия).

Нынешняя позиция Киева, в отличие от “конкурентов”, связана не столько с загрязнением от промышленности и транспорта, как от дыма и гари, который окутал город в последние дни. Ведь если посмотреть этот же рейтинг за весь прошлый год, то Киев находится аж на 1111-м месте в мире со средним показателем загрязненности в 16,6, то есть в 10 раз меньше, чем сегодня.

Напомним, что киевские дороги ремонтируют, несмотря на карантин.