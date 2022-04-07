З німецького міста Мюнхен до української столиці передали першу партію автомобілів швидкої медичної допомоги.
“До Києва прибули перших 7 із 12 реанімобілів, подарованих українській столиці мерією міста-побратима Мюнхена. Ще 5 спецавто будуть доставлені наступного тижня”, - повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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“Також Мюнхен у березні надав Києву 15 залізничних вагонів гуманітарної допомоги. Та медикаменти і медобладнання. І приймає українських біженців”, - додав Віталій Кличко.