Из немецкого города Мюнхен в украинскую столицу передали первую партию автомобилей скорой медицинской помощи.
“В Киев прибыли первые 7 из 12 реанимобилей, подаренных украинской столице мэрией города-побратима Мюнхена. Еще 5 спецавто будут доставлены на следующей неделе”, – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Читайте также: Чем уникальны бронированные "скорые" на базе Pinzgauer, которые передали украинским военным
“Также Мюнхен в марте предоставил Киеву 15 железнодорожных вагонов гуманитарной помощи. Медикаменты и медоборудование. И принимает украинских беженцев”, – добавил Виталий Кличко.