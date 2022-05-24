Трамваї зроблені з українських деталей. Локалізація виробництва сягає 95%.

Цього тижня Київ отримав ще три трамваї. Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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"Київ отримує 3-секційні низькопідлогові трамваї. Кожен вагон обладнаний 59 посадочними місцями, зокрема, для людей з інвалідністю, і кліматичною установкою з кондиціонером в кабіні водія та в салоні. Всього 26-метровий трисекційний трамвай може перевозити близько 260 пасажирів", – розповів Микола Поворозник.

Він додав, що 95% деталей – українського виробництва, що робить цей трамвай вигіднішим за іноземні аналоги та розвиває українських виробників.

Трамваї, які були отримані раніше, вже курсують лівобережною мережею столиці. Ті, що отримали зараз – розширять мережу.

"Загалом до кінця 2023 року, згідно умов контракту, столиця отримає 20 трамвайних вагонів зі 100% низьким рівнем підлоги виготовлених ТОВ "Татра-Юг", – розповів Микола Поворозник.