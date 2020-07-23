В умовах коронавірусу громадський транспорт по всьому світу втратив значну частину своїх пасажирів. Тим більше, що на ринку з'явилось чимало різновидів персонального електричного транспорту – самокати, сігвеї, моноколеса, мопеди тощо.

Дизайнер Андреа Понті зі студії Ponti пропонує капітальне переосмислення такого громадського транспорту, як трамвай. Його концепція називається Island (Острів) і демонструє повністю автономний, бездротовий, двоповерховий транспорт з дистанційованими місцями для пасажирів.

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Андреа Понті розробив цей концепт для Гонконгу. Island – просторий і “повітряний”, і він має дуже домашнє відчуття, зручні сидіння – всі звернені назовні. Передбачається, що розрахуватись за проїзд у такому транспорті можна буде як безконтактно, так і за допомогою “талонів”, які продаватимуться на зупинках.

Фото: концептуальний двоповерховий трамвай Island / Autoevolution

“Island представляє перспективний дух Гонконгу і вводить нову концепцію громадського транспорту, яка долає практику соціального відставання”, - говорить Понті про свій концепт. “Ідея проектування трамваю не випадкова: трамваї – одна з визначних пам'яток міста, і трамвайні маршрути цього року відзначають своє 115-річчя”.

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