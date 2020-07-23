В условиях коронавируса общественный транспорт по всему миру потерял значительную часть своих пассажиров. Тем более, что на рынке появилось немало разновидностей персонального электрического транспорта – самокаты, сигвеи, моноколеса, мопеды и тому подобное.

Дизайнер Андреа Понти из студии Ponti предлагает капитальное переосмысление такого общественного транспорта, как трамвай. Его концепция называется Island (Остров) и демонстрирует полностью автономный, беспроводной, двухэтажный транспорт с дистанцированными местами для пассажиров.

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Андреа Понти разработал этот концепт для Гонконга. Island – просторный и “воздушный”, и он имеет очень домашнее ощущение, удобные сиденья – все обращены наружу. Предполагается, что рассчитаться за проезд в таком транспорте можно будет как бесконтактно, так и с помощью “талонов”, которые будут продаваться на остановках.

Фото: концептуальный двухэтажный трамвай Island / Autoevolution

“Island представляет перспективный дух Гонконга и вводит новую концепцию общественного транспорта, которая преодолевает практику социального отставания”, – говорит Понти о своем концепте. “Идея проектирования трамвая не случайна: трамваи – одна из достопримечательностей города, и трамвайные маршруты в этом году отмечают свое 115-летие”.

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