Трамваи сделаны из украинских деталей. Локализация производства достигает 95%.

На этой неделе Киев получил еще три трамвая. Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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"Киев получает трехсекционные низкопольные трамваи. Каждый вагон оборудован 59 посадочными местами, в том числе для людей с инвалидностью, и климатической установкой с кондиционером в кабине водителя и в салоне. Всего 26-метровый трехсекционный трамвай может перевозить около 260 пассажиров", – рассказал Николай Поворозник.

Он добавил, что 95% деталей – украинского производства, что делает этот трамвай выгоднее иностранных аналогов и развивает украинских производителей.

Трамваи, полученные ранее, уже курсируют левобережной сетью столицы. Те, что получили сейчас – расширят сеть.

"В целом, к ​​концу 2023 года, согласно условиям контракта, столица получит 20 трамвайных вагонов со 100% низким уровнем полов, изготовленных ООО "Татра-Юг", – рассказал Николай Поворозник.