У Києві 4 вересня у зв’язку із проведенням забігу Uklon Night Run 2021 буде обмежено рух транспорту на Подолі та Набережному шосе.

“Перекриття доріг – необхідна умова проведення будь-якого масового змагання задля запоруки безпеки учасників старту”, – зазначають у Run Ukraine, які організовують забіг.

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Киянам та гостям столиці організатори рекомендують завчасно планувати своє пересування містом за альтернативними маршрутами, враховуючи графік перекриття.

З 18:00 3 вересня до 08:00 5 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської).

Графік перекриття вулиць 4 вересня 2021 року: