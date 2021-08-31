У Києві 4 вересня у зв’язку із проведенням забігу Uklon Night Run 2021 буде обмежено рух транспорту на Подолі та Набережному шосе.
“Перекриття доріг – необхідна умова проведення будь-якого масового змагання задля запоруки безпеки учасників старту”, – зазначають у Run Ukraine, які організовують забіг.
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Киянам та гостям столиці організатори рекомендують завчасно планувати своє пересування містом за альтернативними маршрутами, враховуючи графік перекриття.
З 18:00 3 вересня до 08:00 5 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської).
Графік перекриття вулиць 4 вересня 2021 року:
- вул. Петра Сагайдачного – з 17:00 до 23:00
- Боричів узвіз – з 18:00 до 23:00
- вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського мосту) – з 18:00 до 23:00
- Гаванський міст (в напрямку Північного мосту) – з 18:00 до 23:00
- вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного мосту до вул. Електриків) — з 18:00 до 23:00
- Набережне шосе (в напрямку Гаванського мосту: від з’їзду з мосту Метро до Гаванського мосту) – з 18:00 до 23:00
- Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) – з 18:00 до 23:00
- поворот з мосту Метро на Набережне шосе – з 18:00 до 23:00