Північний (Московський) міст ремонтуватимуть комунальники у Києві. Роботи розпочнуться 13 серпня.

Як повідомляє комунальна корпорація “Київавтодор”, з 21:00 13 серпня і до кінця місяця на Північному мосту триватиме ремонт покриття.

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Працюватимуть у напрямку лівого берега. Ремонт розпочнуть у ніч проти суботи. Під час робіт рух буде частково обмежено, – йдеться у повідомленні.

Також дорожники обмежать рух проспектом Академіка Корольова. З 20:00 11 серпня до 19 вересня тут розпочинається середній ремонт.

Покриття оновлюватимуть на ділянці від вул. Л. Симиренка до вул. М. Булгакова. У ніч проти 12 серпня на проспекті зніматимуть старе асфальтове покриття. Роботи виконають вночі, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено.