Дорожньо-будівельний сезон у розпалі: у столиці ремонтують чимало вулиць та шляхопроводів.

Як інформує КК "Київавтодор", на вул. Милославській та на проспекті Степана Бандери дорожники влаштовують тротуари та велодоріжки.

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На вулиці Івана Франка триває демонтаж старих підземних комунікацій та сходів. Роботи продовжуються на вулиці Андріївській, там влаштовують покриття з гранітної бруківки.

Також ремонти тривають на 2-х шляхопроводах на вул. Льва Толстого, Новокостянтинівському шляхопроводі, шляхопроводах біля залізничної станції "Зеніт", шляхопроводі на вул. Сержа Лифаря над трамвайними коліями, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги і просп. Леся Курбаса.

Також не припиняються роботи на об’єктах поточного середнього ремонту, зокрема на вулицях: Ялтинській, Волинській, Осиповського, Турівській, Генерала Алмазова, Трьохсвятительській, Чоколівському бульварі, проспектах Маяковського, Академіка Корольова та інших.